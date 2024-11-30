Армия Израиля ввела запрет на перемещение гражданских лиц на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запрет на перемещения гражданских лиц на юге Ливана, жители более чем 60 ливанских деревень не могут вернуться в свои дома в приграничной зоне. Об этом сообщил на странице в соцсети X официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Мирным жителям не позволено перемещаться к югу от условной линии, соединяющей 10 ливанских населенных пунктов у границы с Израилем. По словам Эдри, те, кто пересечет эту линию, подвергнут себя опасности.

На этой неделе Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, 26 ноября израильская армия обороны — ЦАХАЛ — продолжала военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», а шииты обстреливали Израиль.

«Хезболла» начала атаковать Израиль в октябре 2023 года после внезапного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого началась война в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ выразили надежду на долгосрочное перемирие между Ливаном и Израилем.