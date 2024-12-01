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На Украине меняются правила бронирования от мобилизации

«Страна.ua»: на Украине с 1 декабря меняются правила бронирования от мобилизации

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Shutterstock/Mehaniq

С 1 декабря на Украине меняются правила бронирования работников от мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что все предприятия, имеющие статус критических для экономики по состоянию на 1 декабря, сохраняют его до 28 февраля 2025 года. После этой даты статус важности производства придется переподтверждать. До конца февраля правительство Украины разработает новые критерии этого статуса. Чтобы иметь возможность бронировать работников, предприятие также должно соблюдать ряд важных критериев.

Также сообщается, что комиссии, проводящие медико-социальную экспертизу (МСЭК), лишатся своих полномочий 31 декабря 2024 года.

Накануне стало известно, что на Украине те, кого призвали непригодными к службе, продолжат стоять на военном учете. На этом фоне источник в генштабе ВСУ заявил, что на Украине после прохождения повторной медкомиссии 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в армии сочли годными.

Ранее США призвали Украину снизить призывной возраст.

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