На Украине после прохождения повторной медкомиссии 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в армии сочли годными. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на генштаб ВСУ.

18 мая в республике вступил в силу закон, предполагающий более жесткие правила мобилизации. По нему в том числе отменялась категория «ограничено годен», теперь есть лишь «годен» и «не годен». До 4 февраля 2025 года «ограниченно годные к военной службе» должны еще раз пройти военно-врачебную экспертизу.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Такой подход нередко вызывает недовольство и противодействие среди украинцев. Например, 22 ноября украинские СМИ написали, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата).

Ранее США призвали Украину снизить призывной возраст.