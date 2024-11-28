«Чистая математика». США призывают Украину снизить призывной возраст США призывают Украину снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет

Администрация президента США усиливает давление на Украину, призывая Киев снизить возраст для призыва на военную службу с 25 до 18 лет. В Вашингтоне считают, что для сопротивления России ВСУ необходимо не столько оружие, которым США обеспечивают партнера, сколько солдаты. На Украине же, несмотря на поддержку союзников, признают дефицит необходимых ресурсов и сложности с оснащением новых частей.

В среду высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил AP и Reuters, что Украина не мобилизует достаточное количество солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя и поддерживать численность войск, способных противостоять растущей армии России, которая продолжает наступать.

В Белом доме отмечают, что «чистая математика» нынешней ситуации на Украине такова: для ведения войны с Россией стране необходимо больше солдат.

ВСУ требуют около 160 тыс. дополнительных солдат, однако в США считают, что это число может быть недостаточным, пишет АР. На данный момент более 1 млн украинцев находятся на военной службе, включая подразделения национальной гвардии и другие военные формирования. В то же время украинские власти утверждают, что у страны нет необходимого оборудования для поддержки такого числа военнослужащих.

Давление Запада

Призыв к снижению возраста для мобилизации с 25 до 18 лет поддерживается не только американскими чиновниками, но и европейскими союзниками Украины.

По информации источников, Германия также на закрытых консультациях призывает Киев рассмотреть возможность снижения минимального призывного возраста.

Однако этот шаг сопряжен с политическими и социальными трудностями для президента Владимира Зеленского, ведь военная мобилизация, как пишет АР, уже давно стала сложной темой в украинском обществе.

Кроме того, украинские власти обеспокоены возможными последствиями снижения призывного возраста для экономики, которая уже страдает от продолжающегося конфликта. Отправка большого числа молодых людей на фронт может ухудшить ситуацию на внутреннем рынке труда и усилить негативные последствия для экономики в условиях боевых действий.

Задержки с поставками

Украинские чиновники также отмечают, что одной из основных проблем является задержка с поставками оружия и военной техники от западных партнеров. В результате, несмотря на решения, направленные на расширение круга лиц, подлежащих призыву, Украина сталкивается с дефицитом вооружений, которое необходимо для оснащения увеличенных армейских подразделений.

Однако в Белом доме считают, что Украина обладает необходимыми запасами вооружений, но для продолжения успешных боевых действий ей не хватает солдат.

В связи с этим администрация Байдена готова нарастить усилия по обучению новых рекрутов, если Украина примет решение по увеличению численности своих вооруженных сил. Впрочем, как признают американские чиновники, решение о снижении призывного возраста для солдат требует политических усилий и должно быть поддержано обществом и властями Украины.

Перспективы мобилизации

Украина уже сделала шаги для расширения мобилизации. В апреле этого года Верховная рада приняла закон, снижающий возраст призыва для мужчин с 27 до 25 лет. Этот шаг позволил увеличить число граждан, подлежащих мобилизации, но украинские власти признают, что этого недостаточно для того, чтобы компенсировать потери на поле боя и нарастить численность войск.

Источники в офисе президента Украины сообщают, что Зеленский не поддерживает предложение о снижении возрастного барьера до 18 лет. Он считает, что это не решит главную проблему — нехватку вооружений и техники. В офисе Зеленского акцентируют внимание на том, что для эффективной защиты страны необходимо модернизировать вооруженные силы и обеспечить войска необходимыми средствами.