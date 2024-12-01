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Минобороны сообщило о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 255 военнослужащих

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

За сутки ВСУ потеряли в Курской области до 255 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла в российском регионе две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37,1 тыс. военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера и 1204 боевые бронированные машины, отметили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что в Курской области подразделения группировки «Север» ВС РФ поразили формирования ВСУ. Тогда украинские противники потеряли до 250 военных.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках за сутки.

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