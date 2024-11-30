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Минобороны заявило о поражении 14 бригад ВСУ в курском приграничье

Минобороны: ВС РФ поразили ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области подразделения группировки «Север» ВС РФ поразили формирования 21-й, 41-й, 44-й, 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад теробороны ВСУ. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, это произошло у деревень Александрия, Викторовка, Куриловка, Леонидовка, сел Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово и Плехово, а также у поселка Никольский.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета», — заявили в министерстве РФ.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский назвал главную проблему ВСУ.

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