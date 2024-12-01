Белоусову устроили торжественные проводы в Северной Корее

Министру обороны России устроили торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна после его визита в КНДР. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«Были исполнены гимны КНДР и РФ. Товарищ Белоусов осмотрел порядки роты почетного караула Корейской народной армии», — говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что Белоусова сопровождал не только глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль, но и другие высокопоставленные командующие военного ведомства Северной Кореи. На торжественных проводах также присутствовали сотрудники российской дипмиссии.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею 29 ноября, его визит длился два дня. Выступая в Пхеньяне он сообщил о значительном расширении военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Глава российского военного ведомства также отметил, что «состоявшиеся сегодня переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Кореей в области обороны».

Ранее Белоусов пригласил военных КНДР поучаствовать в параде Победы на Красной площади.