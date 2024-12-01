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Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков за три дня

В Сирии заявили об уничтожении почти 1 тыс. боевиков «Джебхат ан-Нусра»

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Keystone Press Agency

Армия Сирии, отражая атаку формирований экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), уничтожила сотни боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сирийскую генеральную дирекцию радио и телевидения.

Журналисты отметили, что боевые действия против террористов продолжаются уже три дня. За это время потери группировки составили до тысячи человек.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

1 декабря также сообщалось, что сирийская армия не дала повстанцам прорваться в провинцию Хама на западе центральной части Сирии. ВС страны взяли под свой контроль районы Калаат эль-Мадик и Маардас, находившиеся там боевики были уничтожены.

Ранее сирийская авиация сорвала наступление повстанцев, уничтожив колонну бронетехники.

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