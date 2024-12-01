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Группировка войск «Запад» уничтожила девять пунктов управления беспилотниками

ТАСС: группировка «Запад» ликвидировала 20 бойцов ВСУ

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РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Запад» отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне своей ответственности, противник потерял 20 бойцов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Отразили шесть контратак штурмовых подразделений 113-й, 117-й бригады территориальной обороны, 116-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 20 боевиков», — заявил собеседник агентства.

Бигма добавил, что в плен к российским бойцам сдались три военнослужащих ВСУ.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад», за сутки расчетами систем противовоздушной обороны были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также девять пунктов управления беспилотниками.

29 ноября в министерстве обороны России сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины понесли потери свыше 12,6 тысячи военнослужащих по всем направлениям фронта специальной военной операции.

В свою очередь, журнал The Economist подсчитал, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тысяч бойцов, из которых 400 тысяч — тяжело ранены. Данные цифры не учитывают потери среди гражданского населения.

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