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Зеленский оценил новый пакет помощи от США

Зеленский: США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере $725 млн

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере $725 миллионов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства в эфире YouTube.

При этом украинский лидер не стал уточнять, какие виды вооружений войдут в новый пакет. По словам Зеленского, украинские власти начали подготовку к «активной работе» с партнерами в декабре.

«Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности», — заявил президент Украины.

О том, что Вашингтон планирует выделить новый пакет помощи Киеву, сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По словам собеседников агентства, Украина получит различное противотанковое оружие из запасов США для того, чтобы сдержать продвижение российских войск в зоне спецоперации.

По данным источников, это будут наземные мины, беспилотники, а также ракеты Stinger и боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы для снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS.

Ранее в МИД РФ сочли «воровскими инстинктами» план Байдена помочь Украине.

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