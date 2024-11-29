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Названы недельные потери ВСУ на всех направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне спецоперации до 12 620 военнослужащих

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины понесли потери до 12 620 военнослужащих по всем направлениям специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции российскими военнослужащими было уничтожено: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 868 единиц военной автомобильной техники специального назначения.

На днях журнал The Economist подсчитал, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тысяч бойцов, из которых 400 тысяч — тяжело ранены. Данные цифры не учитывают потери среди гражданского населения. Президент страны Зеленский в начале года оценивал потери ВСУ в 31 тысячу человек, не уточняя число раненых. По информации CNN, ВСУ в последнее время все чаще полагаются на беспилотники на поле боя на фоне острой нехватки личного состава.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки на Курском направлении.

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Операция на Украине
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