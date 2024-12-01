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В Китае объяснили цель совместного с РФ патрулирования в Японском море

МО КНР: патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран

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Iranian Army/AP

Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китайской народной республики Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

По словам главы китайского оборонного ведомства, ВКС России совместно с ВВС Китая с 29 по 30 ноября провели совместные патрулирования в Японском море и в западной части Тихого океана.

«Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям», — заявил Сяоган.

Глава МО Китая пояснил, что совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования являются «рутинной частью ежегодного плана сотрудничества». Сяоган подчеркнул, что эти действия никоим образом не направлены «против третьих стран», а также не связаны с текущей международной и региональной обстановкой.

11 октября сообщалось, что сотрудники пограничных служб России и Китая провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана. Как стало известно, пограничники провели совместные действия по выявлению и пресечению угроз безопасности на море, а также организовали серию тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, и спасению на море.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что военное сотрудничество России и Китайской народной республики активно развивается.

Ранее сообщалось, что сближение КНДР и России вызвало недовольство Китая.

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