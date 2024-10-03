Лавров оценил военное сотрудничество России и Китая

Военное сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) активно развивается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, высокий уровень взаимодействия между сторонами позволяет интенсивно развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, организовывать воздушные и морские патрулирования, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы.

Лавров добавил, что действия России и Китая абсолютно транспарентны и предпринимаются в соответствии с международным правом. Они не направлены против третьих стран, добавил министр.

Также Лавров заявил, что страны Запада намеренно нагнетают обстановку вокруг Тайваня, создавая угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Лавров отметил, что Россия и Китай, оценивая риски от создания Западом в АТР подрывающих безопасность в регионе узких военно-дипломатических механизмов, выступают с близких позиций.

Глава МИД указал, что позиция России по вопросу Тайваня в поддержку территориальной целостности КНР является неизменной.

Ранее Лавров заявил, что Китай и Россия нужны друг другу.