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Российские и китайские пограничники впервые провели совместное патрулирование

Пограничники РФ и КНР провели совместное патрулирование на севере Тихого океана

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сотрудники пограничных служб России и Китая провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«В период с 20 сентября по 10 октября состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Тихого океана», — заявили там.

Отмечается, что пограничники провели совместные действия по выявлению и пресечению угроз безопасности на море, а также провели серию тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению на море.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что военное сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) активно развивается. По его словам, высокий уровень взаимодействия между сторонами позволяет интенсивно развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, организовывать воздушные и морские патрулирования, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы.

Ранее Лавров заявил, что Китай и Россия нужны друг другу.

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