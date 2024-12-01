Белый дом выпустил официальное заявление по ситуации в Сирии

Соединенные Штаты Америки отрицают какую-либо причастность к террористической атаке в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

В заявлении говорится, что США внимательно следят за ситуацией в Сирии и в течение последних 48 часов Вашингтон был на связи с региональными столицами.

«Продолжающийся отказ режима (президента Сирии Башара — «Газета.Ru») Асада участвовать в политическом процессе, изложенном в резолюции 2254 СБ ООН, и его зависимость от России и Ирана создали условия, которые сейчас складываются, включая крах линий режима Асада на северо-западе Сирии», — утверждает Саветт.

Также в документе говорится, что США вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации в регионе, а также к защите гражданских лиц и меньшинств.

«Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТС), признанная террористической организацией», — подчеркнул Саветт.

Представитель по нацбезопасности Белого дома указал, что США продолжат защищать и охранять свой персонал, а также американские военные позиции.

28 ноября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация проводит удары по скоплениям боевиков.

Ранее появились кадры того, как выглядит захваченный центр Алеппо.