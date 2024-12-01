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Украинское СМИ сообщило о ключевых боях за Курахово

«Страна.ua»: в деревне Старые Терны ведутся ключевые бои за Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Ключевые бои за город Курахово в Донецкой народной республике в настоящее время ведутся в деревне Старые Терны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Бои за Курахово уже идут в ключевой для обороны города деревне Старые Терны», — говорится в сообщении.

По данным издания, штурм Старых Тернов ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которую удерживают Вооруженные силы Украины.

«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», — отмечается в публикации.

29 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в Курахово. По его словам, ВС России смогли продвинуться на несколько километров севернее Ясной Поляны в сторону населенного пункта Константинополь.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек.

Ранее в Курахово взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

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