Дроны атаковали несколько белгородских сел

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ», — отметил Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

В селе Красная Нива Белгородского района оказались повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль. В Долгом Валуйского муниципального округа дроны также нанесли удары по машинам. Взрывной волной выбило окна, осколки посекли фасады домовладений.

До этого Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.