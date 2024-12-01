Над Бейрутом заметили израильские БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС впервые появились в небе над центральными и южными районами Бейрута после объявления о перемирии между Ливаном и Израилем. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«Беспилотники были замечены над площадью Риада Сольха, где находится правительственный дворец, торговыми улицами Верден и Хамра», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, израильские беспилотники продолжают разведывательные полеты над районами Корниш-Мазраа, Мсейтбе, а также южным пригородом Джнах. Как подчеркнул собеседник агентства, ракетных ударов по наземным целям не последовало.

26 ноября стало известно, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. По словам действующего президента США Джо Байдена, оно вступило в силу в среду, 27 ноября, в 5:00 по московскому времени.

Однако уже 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Отмечалось, что удар был нанесен впервые с момента заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Израиль атаковал южные районы Бейрута.