Израиль атаковал секретный ракетный завод «Хезболлы» перед перемирием

ВВС Израиля до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном атаковали секретный ракетный завод движения «Хезболла», сбросив около 100 бомб. Об этом сообщил израильский телеканал Keshet 12, передает РИА Новости.

Завод расположен в районе города Баальбек на востоке Ливана. По данным Keshet 12, цель удара — лишить «Хезболлу» возможности производить ракеты класса «земля-земля».

Для уничтожения объекта группировки израильские военные использовали в том числе противобункерные бомбы.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу.

Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа.