Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль атаковал секретный ракетный завод «Хезболлы» перед перемирием

В Израиле заявили о сбросе 100 бомб на завод «Хезболлы» перед перемирием

close
Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

ВВС Израиля до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном атаковали секретный ракетный завод движения «Хезболла», сбросив около 100 бомб. Об этом сообщил израильский телеканал Keshet 12, передает РИА Новости.

Завод расположен в районе города Баальбек на востоке Ливана. По данным Keshet 12, цель удара — лишить «Хезболлу» возможности производить ракеты класса «земля-земля».

Для уничтожения объекта группировки израильские военные использовали в том числе противобункерные бомбы.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу.

Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами