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В КСИР заявили о гибели главы корпуса иранских военных в Сирии

ТАСС: командующий КСИР заявил о гибели главы корпуса военных Ирана в Сирии

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КСИР.

По словам Салами, Пурхашеми погиб в результате атаки террористов на север арабской республики. Ответственность за активизацию боевиков он возложил на Израиль.

«Жестокий сионистский режим (Израиль. — «Газета.Ru») потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления», — заявил командующий КСИР.

Он указал, что «террористы-такфиристы» под контролем израильских властей в последние дни совершили «жестокие атаки» на Сирию, получив ответ ее армии и ополчения.

«Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем», — заявил Салами.

Днем 30 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что военно-воздушные силы страны нанесли удары по территории Сирии. По заявлению ЦАХАЛ, целью ударов были объекты военной инфраструктуры, которые активно использовались ливанской шиитской организацией «Хезболла» для контрабанды оружия с сирийской территории в Ливан.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее несколько группировок в Сирии начали наступление на Алеппо.

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