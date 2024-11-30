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Сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила за сутки до 300 боевиков

ЦПВС: сирийская армия при поддержке России уничтожила за сутки до 300 боевиков

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Baderkhan Ahmad/AP

Сирийская армия при поддержке Военно-космических сил России провела ракетные атаки по местам сосредоточения боевиков и их командным пунктам. В результате операций за сутки было уничтожено не менее 300 террористов, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», — отметил он.

Заместитель руководителя ЦПВС добавил, что операция по противодействию агрессии экстремистов все еще продолжается.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил о стрельбе, произошедшей вблизи генерального штаба сирийских вооруженных сил в Дамаске. По предварительным данным, группа офицеров сирийской армии организовала восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Также поступила информация о том, что мятежники захватили город Хама, в результате чего сирийская армия была вынуждена отступить. Однако позже министерство обороны Сирии опровергло данную информацию.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.

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