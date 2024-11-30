В США рассказали о последствиях гипотетического ядерного удара по России, КНДР и Китаю

Американское издание Newsweek смоделировало последствия удара крупнейшей в арсенале США термоядерной авиабомбы В83 по Москве, Пхеньяну и Пекину.

По оценке издания, удар по Пхеньяну приведет к гибели 1,3 млн человек, еще 1,1 млн получат ранения. В Москве погибнут 1,4 млн человек, пострадают около 3,7 млн человек. Для Пекина прогнозируемые потери составят 1,5 млн человек, число раненых достигнет 3,3 млн.

Как отмечает Newsweek, радиус огненного шара от взрыва составит 4,1 кв. км. Умеренная зона поражения охватит 175,34 кв. км, что приведет к разрушению жилых зданий и масштабным пожарам. Легкая зона поражения, где будут повреждены окна и фасады, достигнет 1385,6 кв. км. Люди, находящиеся в радиусе 546,5 кв. км от эпицентра, рискуют получить ожоги третьей степени, которые могут стать причиной инвалидности и ампутаций, отмечается в материале.

30 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее Шойгу раскрыл, какие страны защищает ядерный зонтик России.