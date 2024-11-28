Шойгу раскрыл, какие страны защищает ядерный зонтик России

Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено», — сказал он.

Шойгу добавил, что в обновленной доктрине есть важное дополнение, которое касается защиты Белоруссии.

В конце октября глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае будет применено ядерное оружие.