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В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки на Курском направлении

МО РФ: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 250 военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская армия на Курском направлении за сутки потеряли более 250 военных, девять единиц техники и два миномета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник потерял два танка, две боевые машины пехоты (БМП), боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
 
Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВС РФ ликвидировали более 36850 солдат. В перечне уничтоженной техники: 225 танков, 160 БМП, 123 бронетранспортера. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другого вооружения.

Накануне министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение живой силы ВСУ на Курском направлении.

До этого стало известно, что украинские войска направили в Курскую область свои лучшие подразделения, которые прошли подготовку в странах Запада.
 

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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