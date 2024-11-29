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Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области дронами

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

В сообщении указывается, что разведывательные БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили военнослужащих ВСУ, которые пытались изменить свои позиции мелкими группами. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам, и расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» противник был полностью уничтожен.

На видео видны несколько дронов, атакующих наземные цели, при этом один из БПЛА нанес удары по месту, где уже произошел взрыв.

В пятницу РИА Новости со ссылкой на командира батальона 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Як» писало, что украинские войска направили в Курскую область свои лучшие подразделения, которые прошли подготовку в странах Запада. Более того, среди вторгшихся в российский регион есть бойцы, которые, по мнению «Яка», сами могут тренировать западных военных, например, 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).

Ранее сообщалось, что около 50 беспилотников ВСУ сбили за ночь в российских регионах.

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Операция на Украине
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