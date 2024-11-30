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Стало известно о желании генералов Польши вступить в войну с Россией

NDP: польские генералы хотят конфликта с Россией, но армия на него не способна

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Польские генералы хотят конфликта с Россией, но не могут этого осуществить из-за многочисленных проблем армии. Об этом сообщает портал Niezależny Dziennik Polityczny.

«Судя по заявлениям высокопоставленных польских офицеров, войны с Россией они ждать не могут. Если бы это зависело от них, Польша давно бы вступила в войну», — говорится в статье.

По данным издания, польская армия не может воевать, поскольку «она вообще ни на что не способна». В материале говорится, что финансирование польской армии является предметом дискуссий и споров в последние несколько лет. Автор публикации отмечает, что в стране недостаточно финансируются программы боевой подготовки, а также многие военные части «страдают от нехватки оборудования и инфраструктуры».

10 июня Совет министров Польши утвердил программу Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

Ранее в Польше обеспокоились последствиями строительства «Восточного щита».

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