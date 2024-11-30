Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

На данный момент пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях атаки на село уточняется.

Украинская армия регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников.

30 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске. В небе над регионом был уничтожен украинский БПЛА. Среди местных жителей никто не пострадал.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник Grey Widow в районе города Васильевка в Запорожской области.

Ранее появились кадры пожара на месте падения беспилотника в Ростовской области.