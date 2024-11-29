Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинского дрона Grey Widow

ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Grey Widow в районе города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры «ювелирного удара» оператора FPV-дрона по дрону самолетного типа. Об уничтожении таких БПЛА сообщается впервые.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ночных атаках беспилотников на Россию. Средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 25 украинских дронов над несколькими регионами. В их числе: 14 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем, шесть — над территорией Брянской области, три — над Республикой Крым и два — над Ростовской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).