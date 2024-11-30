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В Каспийске отразили атаку украинского беспилотника

Глава Дагестана Меликов заявил о попытке атаки БПЛА по объектам в Каспийске

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале сообщил о попытке атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске.

«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал он.

Согласно приведенной им информации, сведений о пострадавших, а также о разрушениях не поступало. Он призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также не вести видеосъемку объектов и работы противовоздушной обороны.

В начале ноября ВСУ также пытались атаковать Каспийск при помощи беспилотника. Пострадала 16-летняя местная жительница. Она шла по дороге недалеко от места падения беспилотника. При этом после удара об землю дрон взорвался.

За прошедшие сутки силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинского дрона Grey Widow.

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