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Российские войска за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара по Украине

МО: Россия за неделю нанесла один массированный и 32 групповых удара по Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

На протяжении прошедшей недели Вооруженные силы России нанесли один массированный и 32 групповых точечных удара с использованием высокоточного оружия, задействуя авиацию, морские и наземные силы. Об этом сообщило министерство обороны России.

Удары были направлены по военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, обслуживающие украинский военно-промышленный комплекс. Все заявленные цели были успешно уничтожены.

По информации военного ведомства, атаки также охватили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и сборки беспилотников и безэкипажных катеров, а также арсеналы, склады боеприпасов и места размещения украинских вооруженных сил, иностранных инструкторов и наемников.

Кроме того, в ходе атак были ликвидированы две пусковые установки опытных баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Утром 29 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска за прошедшие сутки нанесли самый массированный комбинированный удар в этом году по объектам в Харькове и области.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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