Марочко заявил о самом массированном ударе по Харькову

Российские войска за прошедшие сутки нанесли самый массированный комбинированный удар в этом году по объектам в Харькове и области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на источники.

«В ходе анализа информации из открытых источников, а также данных, поступающих по другим каналам, можно констатировать, что за истекшие сутки по Харькову и области был нанесен самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — сказал он.

По его данным, военные РФ нанесли огневое поражение военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике, использовав высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, модернизированные авиабомбы различной мощности, боеприпасы артиллерийских систем и ударные беспилотники.

Огневые налеты различной интенсивности, по словам Марочко, велись практически на протяжении всех суток и «отрицательно отразились» на обороноспособности подразделений ВСУ.

27 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе по месту дислокации сил и техники украинской армии в пригороде Харькова.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пикап ВСУ под Харьковом.