Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил о самом массированном ударе по Харькову

Марочко: РФ за сутки нанесла самые массированные удары по Харькову в 2024 году

close
Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Российские войска за прошедшие сутки нанесли самый массированный комбинированный удар в этом году по объектам в Харькове и области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на источники.

«В ходе анализа информации из открытых источников, а также данных, поступающих по другим каналам, можно констатировать, что за истекшие сутки по Харькову и области был нанесен самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — сказал он.

По его данным, военные РФ нанесли огневое поражение военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике, использовав высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, модернизированные авиабомбы различной мощности, боеприпасы артиллерийских систем и ударные беспилотники.

Огневые налеты различной интенсивности, по словам Марочко, велись практически на протяжении всех суток и «отрицательно отразились» на обороноспособности подразделений ВСУ.

27 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе по месту дислокации сил и техники украинской армии в пригороде Харькова.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пикап ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами