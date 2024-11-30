Бойцы группировки «Центр» ударили по живой силе ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские войска отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 и М1117.

В этот же день российские войска ударили по позициям противника в Купянске, Новолюбовке и Северске.

Накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск остается самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне СВО. Он пояснил, что украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города.

Ранее ВС РФ нанесли удар по украинским операторам дронов в Харьковской области.