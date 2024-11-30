Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы группировки «Центр» ударили по живой силе ВСУ в ДНР

Минобороны: бойцы группировки «Центр» ударили по живой силе ВСУ в ДНР

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские войска отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 и М1117.

В этот же день российские войска ударили по позициям противника в Купянске, Новолюбовке и Северске.

Накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск остается самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне СВО. Он пояснил, что украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города.

Ранее ВС РФ нанесли удар по украинским операторам дронов в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами