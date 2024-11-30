Подразделения группировки «Запад» ВС РФ поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске, Новолюбовке и Северске. Об этом сообщило министерство обороны России в очередной сводке.

Подчеркивается, что «Запад» улучшил тактическое положение. По данным МО РФ, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе Глушковки, Новоосиново и Купянска в Харьковской области, возле Новолюбовки в ЛНР и под Северском в ДНР.

Потери ВСУ оцениваются в 505 человек, также уничтожены восемь автомобилей, 155-мм гаубица FH-70, а также американские 155-мм гаубица М198 и два 105-мм орудия М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

До этого крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском.

Накануне военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск остается самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне СВО.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную помощь от Запада.