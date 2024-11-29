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ВС РФ нанесли удар по украинским операторам дронов в Харьковской области

ВС РФ ударили из РСЗО «Торнадо» по операторам дронов ВСУ в Харьковской области

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Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо» по пункту дислокации украинских операторов FPV-дронов в населенном пункте Журавка Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар попало подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадьяра».

«Уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до 10 автомобилей повышенной проходимости», — отмечается в сообщении.

29 ноября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска нанесли удар по группировке украинской армии в районе села Копанки в Харьковской области, в результате которого были уничтожены более 20 военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Днем ранее Марочко сообщил, что штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная.

26 ноября сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль село Копанки в Харьковской области.

Ранее Белоусов заявил о срыве всей военной кампании ВСУ на 2025 год.

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Операция на Украине
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