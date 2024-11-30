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Зеленский пожаловался на Запад из-за недостаточной помощи

Зеленский пожаловался на недостаточную помощь от Запада

Союзники Украины не выполняют свои обещания по подготовке бригад ВСУ. Об этом Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, на момент конца 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 бригады из десяти.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

По словам Рябкова, США стараются использовать все доступные средства, чтобы навредить России и сорвать выполнение поставленных целей. Замминистра раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные $24 млрд для военной помощи Украине, назвав эти действия вызывающими возмущение и неприятие.

Ранее Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений.

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