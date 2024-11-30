Союзники Украины не выполняют свои обещания по подготовке бригад ВСУ. Об этом Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, на момент конца 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 бригады из десяти.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

По словам Рябкова, США стараются использовать все доступные средства, чтобы навредить России и сорвать выполнение поставленных целей. Замминистра раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные $24 млрд для военной помощи Украине, назвав эти действия вызывающими возмущение и неприятие.

Ранее Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений.