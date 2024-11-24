Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок под Купянском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — сказали силовики.

Накануне военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Купянск остается самой напряженной точкой на карте боевых действий.

Он пояснил, что украинские артиллеристы наносят массированные удары по району Заосколье в восточной части города — но эти удары являются малоэффективными из-за того, что российские военнослужащие имеют большой опыт укрытия от огня артиллерии.

Также Марочко рассказал, что ВСУ безуспешно контратакуют в районе Купянска, пытаясь остановить продвижение российских войск в городе. По его словам, на данный момент дополнительные силы и средства украинской армии переброшены в район Кучеровки, которые должны отрезать российские войска и не дать соединиться.

Ранее артиллеристы «Запада» в считанные минуты уничтожили танк ВСУ под Купянском.