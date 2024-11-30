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В России заявили, что полигон на Крайнем Севере готов к возобновлению ядерных испытаний

Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

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Минобороны России

Российский полигон на архипелаге Новая Земля на Крайнем Севере уже несколько лет готов к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Владимир Верховцев.

По его словам, если российские власти, которые принимают персональное решение по ядерным испытаниям, решатся на такой шаг, то военные будут готовы в самое ближайшее время.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия и США могут однажды обменяться ядерными ударами.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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