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Разведчики заявили об ударе дроном по БТР с десантом ВСУ в Курской области

Российский оптоволоконный дрон ударил по БТР с десантом ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы российского оптоволоконного FPV-дрона ударили по бронетранспортеру (БТР) с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале разведчиков 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Vремя выбрало Нас».

Разведчики опубликовали видео момента удара, снятое с беспилотника. На кадрах видно, как дрон на большой скорости приближается к технике, в которую в этот момент залезают украинские военные. После этого БПЛА влетает в БТР.

Об использовании российскими войсками оптоволоконных беспилотников в Курской области сообщал военный обозреватель Виктор Литовкин в конце августа. По его словам, дрон управляется без ретрансляторов и радиосвязи, по проводу.

17 ноября старший офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Писаренко заявил, что российские беспилотники на оптоволокне являются большой проблемой для ВСУ. Он отметил, что против таких дронов не работают РЭБ.

Ранее в США оценили российские дроны на оптоволокне.

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