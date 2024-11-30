Сирийская армия атаковала боевиков на юге Идлиба

Сирийская армия нанесла ракетные удары по позициям боевиков на юге провинции Идлиб, пишет газета Al-Watan.

Отмечается, что под огнем оказались позиции боевиков в населенных пунктах Эр-Рувейха, Хан-эс-Сабиль и Маардабса.

До этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк во время брифинга заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

По словам Игнасюка, боевики и другие представители радикальных оппозиционно настроенных формирований перешли в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. Оказывая поддержку Сирийской арабской армии, ВКС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований.

Ранее сирийская армия направила подкрепления на север Алеппо.