В Минобороны РФ сообщили о сбитых над регионами России за ночь беспилотниках

Силы противовоздушной обороны РФ сбили 11 дронов над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

«Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 30 ноября Минобороны заявило о ликвидации пункта управления дронами ВСУ у Часова Яра.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.