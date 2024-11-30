Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Ряд объектов инфраструктуры поврежден на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

В регионе были объявлены воздушная тревога и предупреждение об атаке беспилотников.

Также в ночь на 30 ноября воздушная тревога объявлялась в Сумской и Николаевской областях Украины.

Накануне координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется украинской армией в качестве логистического узла.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали эффект от российских ударов по энергосистеме.