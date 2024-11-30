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В двух областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Сумской и Николаевской областях Украины прозвучала воздушная тревога

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В двух областях Украины действует сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Речь идет о Сумской и Николаевской областях.

До этого на Украине обозначили эффект от российских ударов по энергосистеме страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил о сложной ситуации в энергетической системе Украины.

По словам Шмыгаля, энергетики, спасатели, саперы работают по 24 часа.

Утром 28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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