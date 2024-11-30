Российские десантники успешно обороняются от дронов ВСУ под Курахово

Подразделения воздушно-десантных войск ежедневно сбивают до десяти украинских дронов в районе Кураховского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области», — сообщили в Минобороны.

Бойцы гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск «Днепр» патрулируют позиции подразделений, вооруженные дробовиками и перемещающиеся на вездеходных автомобилях.

До этого ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Grey Widow в районе города Васильевка в Запорожской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).