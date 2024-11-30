В одном из районов Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом написало правительство региона в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Суземского района! Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В администрации призвали местных жителей оставаться дома и спрятаться в помещении со сплошными стенами и без окон.

«Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — уточнили власти.

Через восемь минут тревога в области была отменена.

Прошлой ночью над Брянской областью сбили два беспилотных летальных аппарата Вооруженных сил Украины. Потом стало известно еще о двух ликвидированных дронах самолетного типа.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.