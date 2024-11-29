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В Брянской области отражена атака украинских БПЛА

Богомаз сообщил, что силы ПВО России отразили атаку БПЛА на Брянскую область

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — пишет Богомаз.

Позднее Богомаз сообщил, что российские зенитчики сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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