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Древнейший алфавит найден в Сирии

ASOR: археологи нашли самую раннюю буквенную надпись

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IHA

Ученые из Университета Джонса Хопкинса сделали открытие: в древнем городе Телль Умм-эль-Марра в Сирии найдены глиняные цилиндры с алфавитной письменностью возрастом около 4400 лет. Это на 500 лет старше ранее известных алфавитных систем, что в корне меняет представления об истории письменности. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции American Society of Overseas Research (ASOR).

Глиняные цилиндры размером с палец нашли в хорошо сохранившейся гробнице, где также были обнаружены шесть скелетов, украшения из золота и серебра, керамические сосуды и оружие. Возраст надписей на цилиндрах датирован примерно 2400 годом до н.э.— это смог подтвердить радиоуглеродный анализ.

Ранее считалось, что алфавит был изобретен в Египте около 1900 года до н.э. Однако новая находка указывает на возможное альтернативное происхождение алфавита и его более раннее использование в других регионах.

Без возможности расшифровать символы исследователи могут лишь предполагать их значение.

«Эти цилиндры могли служить ярлыками, указывающими на содержание сосуда, место его происхождения или имя владельца,» — сообщил профессор Гленн Шварц, руководитель раскопок.

Тем не менее открытие может стать новым шагом в изучении происхождения письменности, расширяя наши знания о культуре и развитии древнего Ближнего Востока.

Ранее ученые нашли новый важный фактор быстрого нагрева Арктики.

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