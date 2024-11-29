Британцы впечатлились применением «Орешника»

Боевое применение российских баллистических ракет средней дальности «Орешник» произвело серьезное впечатление на британцев. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат отметил, что в заявлениях британской прессы и в соцсетях читается осознание того, что именно использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России усилило эскалацию.

«Что касается применения «Орешника», то это действительно произвело на здешнюю публику серьезное впечатление. Даже очень, сказал бы», — подчеркнул посол.

Келин добавил, что правительство Великобритании предпринимают различные попытки с целью «посылать успокаивающие сигналы» населению королевства. По данным дипломата, в Лондоне утверждают, что якобы заранее знали о возможном применении Россией баллистической ракеты.

Среди прочего посол отметил, что пояснения президента России Владимира Путина на тему последствий для западных стран после ударов ракетами по территории РФ, «детально воспроизводятся» в публичном пространстве.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее Песков ответил, носят ли в Кремле новые футболки с Путиным и «Орешником».