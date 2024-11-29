Сирийские ВВС ударили по террористам в Алеппо

Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по позициям террористических группировок в западной части провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских силовых структурах.

По данным источника агентства, в результате удара были уничтожены скопления живой силы противника. Кроме того, ВВС Сирии поразили пункт управления «артпозиций террористов».

Как комментирует агентство, на кадрах запечатлено «уничтожение скопления живой силы, а также пункта управления и артпозиций террористов».

Накануне телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Как утверждал источник канала, в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов. Уточнялось, что они захватили также стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджара, крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

В результате 29 ноября сирийская армия начала контратаковать позиции вооруженных боевиков в сельской местности Алеппо и Идлибе. Контратака началась после того, как сирийские бойцы «нанесли террористам тяжелые потери».

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