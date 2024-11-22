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Белоусов заявил о срыве всей кампании ВСУ 2025 года

Глава Минобороны Белоусов: ВС РФ сорвали ВСУ фактически всю кампанию 2025 года

Продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине ускорилось, вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сорвана. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, находящийся в зоне проведения СВО, передает ТАСС.

«Сорвали им фактически всю кампанию 2025 года», — сказал министр.

22 ноября Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Север», в ходе которого заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Министру доложили о ходе выполнения боевых задач на направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и БПЛА в зоне ее ответственности.

19 ноября Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава Минобороны РФ отметил, что в ходе СВО ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и личного состава, ведении контрбатарейной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число военных в зоне СВО.

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Операция на Украине
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