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Марочко заявил об ударе по группировке ВСУ в районе Копанок в Харьковской области

Марочко: ВС РФ уничтожили группу военных «Азова» у Копанок в Харьковской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по группировке украинской армии в районе села Копанки в Харьковской области, в результате которого были уничтожены более 20 военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

В результате огневого поражения были также уничтожены три опорных пункта ВСУ, рассказал он.

По словам эксперта, эти действия позволили российским военным занять более выгодные рубежи и позиции, улучшить тактическое положение юго-западнее Копанок, а также расширить зону контроля у села.

27 ноября Марочко заявлял, что украинское командование отправило штурмовиков «Азова» на усиление позиций ВСУ западнее города Сватово. Он также сообщил, что они ведут активные контратакующие действия в районе Копанок.

Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта 26 ноября.

Ранее ВС России начали бои за поселок Двуречная в Харьковской области.

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